перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Lil Nas X выпустил клип на трек «Sun Goes Down». В нем он плачет на выпускном 0:56
В кабмине заявили, что россияне хотят отдыхать на зарубежных курортах из‑за пропаганды 0:24
Генри Кавилл снимется в ремейке «Горца». Кого он сыграет, неизвестно Вчера в 23:28
Hulu опубликовал трейлер второго сезона сериала «С любовью, Виктор» Вчера в 22:14
NordWood Themes/Unsplash YouTube начнет вставлять рекламу во все видео с 1 июня
YouTube начнет вставлять рекламу во все видео с 1 июня Вчера в 21:29
Тилль Линдеманн не прокомментировал срок за репост. В российском твиттере предложили певца отменить Вчера в 21:07
Tesla в России, филиалы зарубежных ИТ-компаний и другие новости дня Вчера в 20:54 Дайджест
Культовый фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром вновь вернется на экраны Вчера в 20:40
В Okko появился балет «Приказ короля» в постановке театра «Урал Опера Балет» Вчера в 19:35
пресс-материалы Garbage выпустили лирик-видео на новый сингл «Wolves»
Garbage выпустили лирик-видео на новый сингл «Wolves» Вчера в 18:45
Депутаты хотят запретить участие в любых выборах всем «причастным» к экстремистским организациям Вчера в 18:24
В пространстве Wip откроется выставка Павлика Кузнецова «Who Is Pavlik?» Вчера в 17:55
«Русскую женщину» Манижи чаще всего слушают в Испании, Германии и Великобритании Вчера в 17:36
Диско-клуб «Радуга» съезжает из здания на Малой Ордынке Вчера в 17:20
morgen_shtern/Instagram Кизару намеревается удалить все свои песни из «ВКонтакте» — из‑за стикеров Моргенштерна
Кизару намеревается удалить все свои песни из «ВКонтакте» — из‑за стикеров Моргенштерна Вчера в 16:46
MC Сенечка выпустил EP «Космически земное приключение» Вчера в 16:23
Моргенштерн выпустил новый альбом, за который получил предоплату в миллион долларов Вчера в 16:05
«Союзмолоко» попросил Starbucks в России поменять меню и не называть растительные заменители молоком Вчера в 15:27
В Госдуме предложили блокировать зарубежные ИТ-ресурсы, если те не откроют филиалы в России Вчера в 14:48
HBO Max/YouTube HBO выпустил тизер драмы Стивена Содерберга «Без резких движений»
HBO выпустил тизер драмы Стивена Содерберга «Без резких движений» Вчера в 14:34
Отключить рекламу

Генри Кавилл снимется в ремейке «Горца». Кого он сыграет, неизвестно

Юлия Онодэра
Вчера в 23:28

Британский актер Генри Кавилл, известный по ролям Супермена в «Человеке из стали» и Геральта в «Ведьмаке», снимется в перезапуске знаменитой кинофраншизы «Горец». Об этом сообщил Deadline.

Источники издания рассказали, что Кавилл ведет переговоры об участии в проекте. Предполагается, что он сыграет одну из главных ролей. Какую именно, пока остается загадкой.

«Глубокое погружение в историю франшизы со всеми инструментами, имеющимися в нашем распоряжении, сделает это приключением, которое я (и, надеюсь, все вы) никогда не забуду», — прокомментировал актер.

Разработкой перезапуска займется студия Lionsgate. Продюсерами выступят Нил Х. Мориц и Джош Дэвис. Также проектом занимался продюсер Питер Дэвис, работавший над самым первым фильмом о Конноре Маклауде — он скончался в феврале 2021 года.

Вместе с Кавиллом в кино примут участие Аманда Льюис, Патрик Вахсбергер и Грегори Вайден. Режиссером ремейка станет Чад Стахелски, постановщик трилогии «Джон Уик».

Первый фильм «Горец» снял Рассел Малкэхи в 1986 году. Картина рассказала о шотландском бессмертном воине Конноре Маклауде, противостоящем темному рыцарю Кургану. Всего вышло шесть фильмов «Горец» и три сериала.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
мультфильм
Спирит Непокорный
Продолжение приключений легендарного мустанга Спирита — теперь в 3D
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Генри Кавилл
Питер Дэвис
Нил Мориц
Джош Дэвис
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить