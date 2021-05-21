Генри Кавилл снимется в ремейке «Горца». Кого он сыграет, неизвестно

Британский актер Генри Кавилл, известный по ролям Супермена в «Человеке из стали» и Геральта в «Ведьмаке», снимется в перезапуске знаменитой кинофраншизы «Горец». Об этом сообщил Deadline.

Источники издания рассказали, что Кавилл ведет переговоры об участии в проекте. Предполагается, что он сыграет одну из главных ролей. Какую именно, пока остается загадкой.

«Глубокое погружение в историю франшизы со всеми инструментами, имеющимися в нашем распоряжении, сделает это приключением, которое я (и, надеюсь, все вы) никогда не забуду», — прокомментировал актер.

Разработкой перезапуска займется студия Lionsgate. Продюсерами выступят Нил Х. Мориц и Джош Дэвис. Также проектом занимался продюсер Питер Дэвис, работавший над самым первым фильмом о Конноре Маклауде — он скончался в феврале 2021 года.

Вместе с Кавиллом в кино примут участие Аманда Льюис, Патрик Вахсбергер и Грегори Вайден. Режиссером ремейка станет Чад Стахелски, постановщик трилогии «Джон Уик».

Первый фильм «Горец» снял Рассел Малкэхи в 1986 году. Картина рассказала о шотландском бессмертном воине Конноре Маклауде, противостоящем темному рыцарю Кургану. Всего вышло шесть фильмов «Горец» и три сериала.