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На фестивале St. Fields выступят Рис Чатем, Shackleton, Shortparis, Владимир Мартынов и Moa Pillar

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:29

В «Севкабель Порту» 3 и 4 июля пройдет музыкальный фестиваль St. Fields. На нем выступят Рис Чатем, Shackleton, Shortparis, Владимир Мартынов и Moa Pillar. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Американский композитор Рис Чатем, известный своими гитарными симфониями, устроит в Петербурге сеанс коллективного гипноза с местным ансамблем. Владимир Мартынов и Moa Pillar представят медитативную электронную AV-программу.

Британский музыкант Shackleton сыграет треки из своего нового альбома «Departing Like Rivers». Свежий релиз презентует также Дельфин. Помимо них, на сцену St. Field выйдут Ishome, Summer of Haze и Chernoburkv, СОН, эмбиент-артистка NWIII и техно-авангардисты ПТУ.

Кроме того, на фестивале можно будет послушать группу Shortparis, лиричный проект «Тима ищет свет», рейв-джаз-анархистов «Сольвычегодск», нойз-рокеров uSSSy, петрозаводский бэнд ILMU, исполняющий трип-хоп на карельском языке, фольклорный вокальный коллектив «Поле», Ансамбль Детских Музыкальных Инструментов и уральскую поп-певицу Katya Yonder.

В Москве St. Fields пройдет спустя месяц после петербургского. С 4 по 8 августа в Mutabor и в пространствах Новой Третьяковки, Garage Screen, Лебединого Озера и Атма 360 выступят Ross From Friends, Уильям Басински, Kate NV, Zavet, Бром, Sign Libra, Moa Pillar, Ушко, Эдi, Poly Chain, Павел Додонов, X.Y.R., Бай Терек, Mlin Patz, Zyrkas Tepla, Zarya, Misha Sultan и другие.

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