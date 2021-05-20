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В киноцентре «Октябрь» пройдет премьера хоррора Костаса Марсана «Иччи»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:14

В киноцентре «Октябрь» 24 мая пройдет премьера хоррора якутского режиссера Костаса Марсана «Иччи». Картину представит сам автор и кинокритик Антон Долин. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы показа.

«Иччи» — это мистический хоррор, действие которого разворачивается в далекой деревне Якутии, куда приезжает семья. Герои фильма не догадываются, что поселились в месте с загадочной историей, откуда из‑за древнего проклятия когда‑то ушли люди

Картину покажут в 20.00, а после фильма в «Октябре» состоится его обсуждение. На нем создателя «Иччи» можно будет спросить про специфический поджанр якутского хоррора и развитие национального кинематографа.

«Тематика фольклорных особенностей, определенный стиль повествования и жанр хоррора оказался очень востребованным в современном российском кино. Мне хотелось соединить все это и донести до зрителя», — сказал Марсан.

Режиссер отметил, что хотел показать в картине «тонкую грань между рациональным и магическим, между местными традициями и пониманием современного мира», а также отразить северное восприятие времени — «не линейное, а более цикличное».

«Наши предания имеют определенный смысл, передаваясь из поколения в поколение нашими предками. Они не просто пугают, а рассказывают, как человек должен понимать природу и окружающий мир через определенные образы», — добавил он.

Продюсером киноработы выступила Марианна Сиэгэн. Главные роли в «Иччи» сыграли Борислав Степанов, Илья Яковлев и Марина Васильева, известная по фильмам «Нелюбовь», «Иваново счастье», а также сериалам «Бихэппи» и «Топи».

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