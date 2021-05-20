Нейросеть «Яндекса» научилась генерировать описание товара по отзывам покупателей

На «Яндекс.Маркете» появились отзывы о товарах, написанные нейросетью на основе комментариев на сервисе. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Сгенерированные отзывы состоят из двух частей: подробного комментария о товаре и набора ключевых характеристик, которые чаще всего отмечают пользователи — к примеру, таких как качество сборки, дизайн, удобство и уровень шума.

В компании считают, что функция поможет сэкономить время на составление мнения о товаре, ведь больше не придется читать множество отзывов. В первое время нейросети будут помогать люди, которые будут читать и исправлять языковые ошибки и смысловые неточности.

На данный момент умные отзывы составлены к 50 тыс. самых популярных товаров, которые, по оценкам «Яндекса», охватывают 80% пользователей сервиса. В будущем такие отзывы появятся во всех карточках товаров — сейчас в них 14 млн отзывов из 500 млн слов.

Вот, к примеру, что нейросеть говорит про парогенератор: «Работает безупречно, отглаживает складки любой сложности в одно мгновение, ухода требует минимального, а еще я просто влюбилась в его дизайн и цвет. Эту модель однозначно рекомендую. Красивая и мощная штука».

При этом относительно машинки для стрижки волос, средняя оценка которой 4,5 звезды из 5, отзыв следующий: «Не советую к покупке. Ужасный товар. Не стрижет. Не покупайте». Хотя многие пользователи в комментариях отмечают и достоинства устройства.