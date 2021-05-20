перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Музей транспорта Москвы открыл выставку «Мечта москвича» на ВДНХ 14:36
Моргенштерн открывает собственный ЧОП 13:55
Баста выпустил клип, в котором все дерутся. Песня приурочена к первому боксерскому турниру Gaz Fight 13:37
На московском «Винзаводе» отметят Международный день гиков 13:29
В России выявили более 9000 новых случаев коронавируса 12:47
David Levenson/Getty Images В октябре выйдет посмертный шпионский роман Джона ле Карре
В октябре выйдет посмертный шпионский роман Джона ле Карре 12:01
В Мадриде появился Музей пластика. Вместе с экспонатами его отправили на переработку 11:58
«Это будет не ГУЛАГ»: ФСИН предложила использовать заключенных на строительстве крупных объектов 11:03
В новом тизере «Локи» на Тома Хиддлстона надевают шокер и тюремную робу 10:30
В администрации президента выступили против закрашивания граффити со значимыми личностями 9:54
Mohammad Rezaie/Unsplash Microsoft анонсировала прекращение поддержки браузера Internet Explorer
Microsoft анонсировала прекращение поддержки браузера Internet Explorer 9:06
Билли Портер признался, что живет с положительным ВИЧ-статусом 3:21
ГИБДД Москвы поддержала ограничение скорости до 30 км/ч на некоторых улицах города 2:44
Новый мурал Покраса Лампаса появился в Королеве. Он посвящен покорителям космоса 2:05
Павел Дуров раскритиковал Apple за сотрудничество с властями Китая 1:19
HBO Max/YouTube HBO Max показал трейлер спецэпизода «Друзей». В нем актеры вспоминают культовые моменты шоу
HBO Max показал трейлер спецэпизода «Друзей». В нем актеры вспоминают культовые моменты шоу 0:33
Бывшего вице-губернатора Петербурга осудили на 5,5 лет колонии за взятку Вчера в 23:39
В Steam появился «Симулятор одиночества в русской деревне» Вчера в 22:52
Бывшая помощница Мэрилина Мэнсона обвинила его в сексуальном насилии и побоях Вчера в 22:13
Фестиваль Red Summer пройдет в Москве сразу на двух площадках. На них выступят Feduk, Дельфин и Елка Вчера в 21:28
Отключить рекламу

Музей транспорта Москвы открыл выставку «Мечта москвича» на ВДНХ

Виктория Шанина
Сегодня в 14:36

18 мая в историческом павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ открылась выставка «Мечта москвича» от Музея транспорта Москвы. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба музея.

Выставка основана на реальных событиях из жизни советского автомобиля марки «Москвич». Всего представлено 30 экспонатов транспортной коллекции и более 300 редких артефактов. Среди них «Москвич-422» с деревянным кузовом, сохранившийся с 1954 года, «Москвич-408» 1967 года с первым советским двигателем, созданным для участия страны в Формуле-1 и личные вещи главного конструктора завода А.Ф. Андронова.

По словам директора музея Оксаны Бондаренко, основную часть коллекции сохранили сотрудники АЗЛК. Другие экспонаты были собраны из фондов других музеев, частных коллекций и личных архивов.

«Автолюбители смогут увидеть полную коллекцию марки и поближе познакомиться с историей завода и его сотрудников. Любители кино оценят концепцию экспозиции и то, как бережно мы перенесли автомобиль в инсталляции, посвященные известным кинолентам. Для детей мы подготовили мультфильм про процесс создания автомобиля, от задумки прототипа до финальных испытаний», — поделилась Бондаренко.

В зале основной экспозиции посетители окажутся в инсталляциях с кадрами из культовых фильмов «Москва слезам не верит», «Осторожно, бабушка!», «Сердца четырех», «Бриллиантовая рука» и «Зеленый огонек». В «Ралли» можно посмотреть на объемную карта с отметками маршрутов ралли-марафонов и послушать фрагменты из книги «Москвичи на Москвичах». В «Зале истории завода» гости смогут почувствовать себя исследователем и найти в картотеке чертежи, фотографии и книги, связанные с историей завода «Москвич».

Финальным этапом выставки станет съемочная площадка «Зеленого огонька». Посетители смогут сняться в одном из его эпизодов и сохранить готовый ролик со своим участием.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, город провел масштабную реставрацию фасада павильона „Транспорт СССР“ ВДНХ — сюда вновь вернулся транспорт и теперь он снова открыт для жителей и гостей столицы. Для нас ценно, что первая за 30 лет транспортная выставка в Павильоне будет про московский завод и первый народный автомобиль. Ведь „Москвич“ создавал целые города, а завод, который его производил, появился задолго до завода в Тольятти. Символично и то, что открытие проходит в День Музеев», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Подробности о выставке можно найти по ссылке. Билеты доступны на официальном сайте музея.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Сергей Собянин
Максим Ликсутов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить