Музей транспорта Москвы открыл выставку «Мечта москвича» на ВДНХ

Выставка основана на реальных событиях из жизни советского автомобиля марки «Москвич». Всего представлено 30 экспонатов транспортной коллекции и более 300 редких артефактов. Среди них «Москвич-422» с деревянным кузовом, сохранившийся с 1954 года, «Москвич-408» 1967 года с первым советским двигателем, созданным для участия страны в Формуле-1 и личные вещи главного конструктора завода А.Ф. Андронова.

18 мая в историческом павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ открылась выставка «Мечта москвича» от Музея транспорта Москвы. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба музея.

По словам директора музея Оксаны Бондаренко, основную часть коллекции сохранили сотрудники АЗЛК. Другие экспонаты были собраны из фондов других музеев, частных коллекций и личных архивов.

«Автолюбители смогут увидеть полную коллекцию марки и поближе познакомиться с историей завода и его сотрудников. Любители кино оценят концепцию экспозиции и то, как бережно мы перенесли автомобиль в инсталляции, посвященные известным кинолентам. Для детей мы подготовили мультфильм про процесс создания автомобиля, от задумки прототипа до финальных испытаний», — поделилась Бондаренко.

В зале основной экспозиции посетители окажутся в инсталляциях с кадрами из культовых фильмов «Москва слезам не верит», «Осторожно, бабушка!», «Сердца четырех», «Бриллиантовая рука» и «Зеленый огонек». В «Ралли» можно посмотреть на объемную карта с отметками маршрутов ралли-марафонов и послушать фрагменты из книги «Москвичи на Москвичах». В «Зале истории завода» гости смогут почувствовать себя исследователем и найти в картотеке чертежи, фотографии и книги, связанные с историей завода «Москвич».

Финальным этапом выставки станет съемочная площадка «Зеленого огонька». Посетители смогут сняться в одном из его эпизодов и сохранить готовый ролик со своим участием.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, город провел масштабную реставрацию фасада павильона „Транспорт СССР“ ВДНХ — сюда вновь вернулся транспорт и теперь он снова открыт для жителей и гостей столицы. Для нас ценно, что первая за 30 лет транспортная выставка в Павильоне будет про московский завод и первый народный автомобиль. Ведь „Москвич“ создавал целые города, а завод, который его производил, появился задолго до завода в Тольятти. Символично и то, что открытие проходит в День Музеев», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Подробности о выставке можно найти по ссылке. Билеты доступны на официальном сайте музея.