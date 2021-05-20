перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Музей Транспорта Москвы открыл выставку «Мечта Москвича» на ВДНХ 14:36
Моргенштерн открывает собственный ЧОП 13:55
Баста выпустил клип, в котором все дерутся. Песня приурочена к первому боксерскому турниру Gaz Fight 13:37
На московском «Винзаводе» отметят Международный день гиков 13:29
В России выявили более 9000 новых случаев коронавируса 12:47
David Levenson/Getty Images В октябре выйдет посмертный шпионский роман Джона ле Карре
В октябре выйдет посмертный шпионский роман Джона ле Карре 12:01
В Мадриде появился Музей пластика. Вместе с экспонатами его отправили на переработку 11:58
«Это будет не ГУЛАГ»: ФСИН предложила использовать заключенных на строительстве крупных объектов 11:03
В новом тизере «Локи» на Тома Хиддлстона надевают шокер и тюремную робу 10:30
В администрации президента выступили против закрашивания граффити со значимыми личностями 9:54
Mohammad Rezaie/Unsplash Microsoft анонсировала прекращение поддержки браузера Internet Explorer
Microsoft анонсировала прекращение поддержки браузера Internet Explorer 9:06
Билли Портер признался, что живет с положительным ВИЧ-статусом 3:21
ГИБДД Москвы поддержала ограничение скорости до 30 км/ч на некоторых улицах города 2:44
Новый мурал Покраса Лампаса появился в Королеве. Он посвящен покорителям космоса 2:05
Павел Дуров раскритиковал Apple за сотрудничество с властями Китая 1:19
HBO Max/YouTube HBO Max показал трейлер спецэпизода «Друзей». В нем актеры вспоминают культовые моменты шоу
HBO Max показал трейлер спецэпизода «Друзей». В нем актеры вспоминают культовые моменты шоу 0:33
Бывшего вице-губернатора Петербурга осудили на 5,5 лет колонии за взятку Вчера в 23:39
В Steam появился «Симулятор одиночества в русской деревне» Вчера в 22:52
Бывшая помощница Мэрилина Мэнсона обвинила его в сексуальном насилии и побоях Вчера в 22:13
Фестиваль Red Summer пройдет в Москве сразу на двух площадках. На них выступят Feduk, Дельфин и Елка Вчера в 21:28
Отключить рекламу

На московском «Винзаводе» отметят Международный день гиков

Семён Гудошников
Сегодня в 13:29

25 мая в центре современного искусства «Винзавод» отметят Международный день гиков, организованный фестивалем Geek Picnic. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

В программе — сет кибердиджея, общение с детьми-кибергероями, бионические протезы которых позволяют им играть в шахматы и управлять машинами, а также гик-парад необычных транспортных средств: багги, трикатов, мотоциклов, самокатов и лежачих велосипедов.

Протезы для кибердетей создала российская компания «Моторика». Их обладатели продемонстрируют устройства в действии и докажут, что гики меняют мир к лучшему. Сооснователь «Моторики» Василий Хлебников расскажет о киборгах и переписи киберлюдей.

© Пресс-материалы
1 из 5
© Пресс-материалы
2 из 5
© Пресс-материалы
5 из 5

«Мы решили впервые провести в Москве такое мероприятие, чтобы показать всем желающим, что завтра начинается уже сегодня, что гики — это не только те странные люди из анекдотов про айтишников, которые с утра до вечера сидят за компьютером и что‑то программируют, не видя ничего вокруг, но это все мы — люди, которые двигают технический прогресс, которые интересуются всем новым и которые всегда открыты к новым знаниям и увлечениям», — сказала организатор Geek Picnic Марина Смирнова.

Международный день гиков будут отмечать на «Винзаводе» с 13.00 до 14.30. Вход свободный.

Международный день гиков станет мини-превью фестиваля науки и технологий Geek Picnic, который в этом году пройдет 21 августа в парке Горького. На территории Пушкинской набережной вырастет город будущего с футуристическими арт-объектами и демонстрацией последних достижений мировой науки и техники.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Марина Смирнова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить