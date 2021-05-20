На московском «Винзаводе» отметят Международный день гиков

Протезы для кибердетей создала российская компания «Моторика». Их обладатели продемонстрируют устройства в действии и докажут, что гики меняют мир к лучшему. Сооснователь «Моторики» Василий Хлебников расскажет о киборгах и переписи киберлюдей.

В программе — сет кибердиджея, общение с детьми-кибергероями, бионические протезы которых позволяют им играть в шахматы и управлять машинами, а также гик-парад необычных транспортных средств: багги, трикатов, мотоциклов, самокатов и лежачих велосипедов.

«Мы решили впервые провести в Москве такое мероприятие, чтобы показать всем желающим, что завтра начинается уже сегодня, что гики — это не только те странные люди из анекдотов про айтишников, которые с утра до вечера сидят за компьютером и что‑то программируют, не видя ничего вокруг, но это все мы — люди, которые двигают технический прогресс, которые интересуются всем новым и которые всегда открыты к новым знаниям и увлечениям», — сказала организатор Geek Picnic Марина Смирнова.

Международный день гиков будут отмечать на «Винзаводе» с 13.00 до 14.30. Вход свободный.

Международный день гиков станет мини-превью фестиваля науки и технологий Geek Picnic, который в этом году пройдет 21 августа в парке Горького. На территории Пушкинской набережной вырастет город будущего с футуристическими арт-объектами и демонстрацией последних достижений мировой науки и техники.