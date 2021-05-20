Microsoft анонсировала прекращение поддержки браузера Internet Explorer

Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer (IE). Большинство пользователей не смогут воспользоваться основными сервисами в браузере уже летом 2022 года, сообщается в официальном блоге компании.

За последний год поддержка работы IE сильно сократилась. Например, браузер перестал поддерживать онлайн-сервисы офиса Microsoft 365. С 15 июня 2022 года приложение будет недоступно для большинства пользователей Windows 10 и будет поддерживаться только в корпоративной версии операционной системы — LTSC.

В качестве альтернативы Microsoft предложил браузер Edge — более быстрый, безопасный и современный. Отмечается, что он способен корректно отображать устаревшие сайты, а значит в Internet Explorer больше нет необходимости.

У многих пользователей Edge уже установлен на компьютере, остальные могут воспользоваться упрощенной системой скачивания. Все сохраненные пароли, избранные вкладки и прочие данные можно будет легко перенести с IE.

Internet Explorer существует с 1995 года. В начале нулевых он стал самым популярным браузером в мире — его использовали в качестве основного примерно 90% всех пользователей интернета. Однако с рынка его начали вытеснять Mozilla Firefox и Chrome, и к 2012 году показатели популярности упали до 30%.

Последней версией браузера стал Internet Explorer 11, который вышел в 2013 году вместе с Windows 8. В последней версии операционной системы Windows 10 основным браузером по умолчанию является Edge. 17 августа 2021 года в IE перестанут работать сервисы OneDrive, Outlook и другие.