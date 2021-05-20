Павел Дуров раскритиковал Apple за сотрудничество с властями Китая

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с властями Китая. Об этом предприниматель написал в своем телеграм-канале.

Дуров заявил, что у Apple «тоталитарный подход», поскольку компания имеет полный контроль над приложениями в AppStore и данными всех пользователей iPhone. Владельцев техники компании он назвал «цифровыми рабами Apple».

Критика со стороны Дурова стала ответом на расследование The New York Times о том, на какие уступки китайскому правительству пошла Apple, чтобы продолжить работать в стране. Компания перенесла серверы с данными пользователей на территорию КНР и отказалась там от шифрования.

Согласно законодательству США, американские организации не имеют права передавать подобную информацию другим странам. Чтобы обойти запрет, Apple создала юридическое лицо, принадлежащее руководству провинции Гуйчжоу.

Кроме того, Дуров отметил техническое несовершенство устройств Apple. «Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения на iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье», — написал бизнесмен.

Он отметил, что гаджеты Android поддерживают гораздо более плавную анимацию и обладают более продвинутыми дисплеями. «Дисплеи iPhone с частотой 60Гц не могут конкурировать с дисплеями 120Гц современных телефонов Android», — добавил Дуров.