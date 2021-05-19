Бывшего вице-губернатора Петербурга осудили на 5,5 лет колонии за взятку

Бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна приговорили к 5,5 года колонии строгого режима, а также к штрафу в 20 млн рублей. Такое решение принял Куйбышевский районный суд, сообщила пресс-служба судов города.

Оганесян признал свою вину в получении взяток при строительстве стадиона «Газпром Арена» — экс-чиновник курировал проект. Его также обвиняли в мошенничестве, но по этому пункту суд оправдал Оганесяна.

В деле о строительстве стадиона также были другие фигуранты. Бывшего зампредседателя комитета по строительству Александра Янчика осудили на 5 лет тюрьмы и штраф в 5 млн, главу фирмы «Стройэлектромонтаж-5» Василия Сливкина — на 4,5 года заключения.

Другие шестеро участников дела обошлись штрафами. Самая значительная сумма штрафа составила 2,8 млн рублей, самая маленькая — 300 тыс. рублей.

Марат Оганесян был вице-губернатором Петербурга с 2013 по 2015 год. В ходе строительства «Газпром-Арены» на Крестовском острове он похитил 50 млн рублей. Бывший политик был заключен под стражу в ноябре 2016 года. Он признал свою вину спустя год.

Суд зачтет Оганесяну время пребывания в СИЗО, то есть 4,5 года. Таким образом, экс-чиновнику предстоит провести в колонии строгого режима всего год. В каком именно учреждении он будет содержаться, пока неизвестно.