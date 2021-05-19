Леон Кеннеди и заговоры в первом трейлере мультсериала «Обитель зла: Бесконечная тьма»

Судя по ролику, в мультсериале главные герои игры, Леон Кеннеди и Клэр Редфилд, останутся теми же. В центре сюжета — по-прежнему неконтролируемые зомби, военные, которые противостоят эпидемии, и попытки Белого дома сохранить спокойствие.

В мире вспыхнула эпидемия опаснейшего вируса, который мгновенно превращает зараженных в зомби. Главные герои понимают, что все это может быть политическим заговором, и помимо спасения человечества им предстоит разобраться еще и с разоблачением властей.

Сериал основан на медиафраншизе Resident Evil от компании Capcom. Оригинальные видеоигры появились в 1996 году, а в нулевых появились их экранизации с Милой Йовович в главной роли. Всего вышло шесть фильмов «Обитель зла» от кинокомпании Constantin Film. За время своего существования франшиза заработала около 1,2 млрд долларов.

О планах Netflix снимать сериал стало известно еще в январе 2019-го. Тогда же отмечалось, что платформа будет работать совместно с Constantin Film и попытается запустить новую кинофраншизу.