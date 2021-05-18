«Сбер» запустил приложение для определения COVID-19 по кашлю

Лаборатория по искусственному интеллекту Сбербанка и компания «Сбермедии» разработали приложение AI Resp, определяющее COVID-19 по звукам кашля, дыхания и голоса. Об этом сообщили «Ведомости».

Сервис запрашивает информацию о симптомах заболевания: температуре, сыпи, кашле, слабости, диарее, сухом языке, затрудненном дыхании, потере вкуса или запаха. Далее приложение записывает 5-секундые аудио дыхания, голоса и кашля.

На основе этих данных система делает вывод о вероятности инфицирования коронавирусом. Итоги анализа не являются диагнозом или медицинским заключением. По словам создателей AI Resp, результаты «служат только для исследовательских целей».

«Сейчас мы работаем над целой линейкой передовых решений, которые призваны облегчать работу врачей и спасать человеческие жизни. AI Resp — одно из таких перспективных решений», — заявил первый зампредседателя правления «Сбера» Александр Ведяхин.

Приложение уже можно скачать в App Store и Google Play. В описании сервиса указано, что он предназначен для определения респираторных заболеваний. Однако создатели технологии утверждают, что она разработана именно для обнаружения COVID-19.