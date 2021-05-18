Disney показал тизер мультсериала «Монстры за работой». Это спин-офф «Корпорации монстров»

Ролик показывает уже знакомых героев, в том числе Майка и Салли из «Корпорации монстров», а также новых персонажей. Главным героем спин-оффа стал Тайлер Таскмон, который окончил Университет монстров и обнаружил, что пугающие детей монстры больше не нужны.

В сети появился тизер-трейлер анимационного сериала «Монстры за работой», действие которого разворачивается во вселенной «Корпорации монстров». Видео опубликовали на ютьюб-канале What’s On Disney Plus.

Если раньше монстры получали энергию из детского страха и криков, то теперь они используют новый источник — смех. Из‑за этого мечте Таскмона, кажется, не суждено сбыться. Как молодой монстр будет искать свое место в жизни, можно будет увидеть летом.

Сериал выйдет на стриминговой платформе Disney+ 2 июля. Сценарий проекта написали Пит Доктер и Роберт Ганнавей. Режиссерами выступили Стивен Дж.Андерсон, Роб Гиббс и Кейт Гуд. Среди артистов озвучания — Билли Кристал, Джон Гудман, Бонни Хант и Айша Тайлер.