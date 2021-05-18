Театр «Практика» будет ставить спектакли на территории Музея Москвы

Театр «Практика» и Музей Москвы откроют в июле на территории Провиантских складов многофункциональную площадку, на которой будут показывать спектакли труппы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музея.

Сначала артисты будут работать в лектории музея, а затем — в обновленном корпусе № 2 Провиантских складов. Там пройдет Фестиваль премьер театра «Практика», он состоится 13 июля 2021 года.

В рамках мероприятия представят постановку Юрия Квятковского и Анастасии Великородной «ЧПР», героями которой стали люди исчезающих и недавно появившихся профессий.

Также на новой сцене покажут спектакли «В кольцах» и «Поле» Марины Брусникиной, «Созвездия» Александра Алябьева и «Lorem Ipsum» Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной.