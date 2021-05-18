перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Беларуси задержали 13 сотрудников Tut.by 19:41
«Сбер» запустил приложение для определения COVID-19 по кашлю 19:24
Fr Lawrence Lew, O.P./Flickr Петербуржец прогулялся по Коломне с котом и вороной. В тиктоке предположили, что он идет к Булгакову
Петербуржец прогулялся по Коломне с котом и вороной. В тиктоке предположили, что он идет к Булгакову 19:14
Disney показал тизер мультсериала «Монстры за работой». Это спин-офф «Корпорации монстров» 18:44
Театр «Практика» будет ставить спектакли на территории Музея Москвы 18:16
S7 отменила все рейсы в Турцию до конца октября. Но с возможностью возобновления 18:15
Депутаты одобрили запрет избираться в Госдуму тем, кто причастен к экстремистским организациям 17:55
GQ/YouTube Автор «Рика и Морти» Дэн Хармон выпустит первый блокчейн-мультсериал
Автор «Рика и Морти» Дэн Хармон выпустит первый блокчейн-мультсериал 16:54
Ссылка на сайт участницы праймериз «Единой России» Юлии Волковой открывает сайт с хентаем 16:49
Ученые создали первый препарат для оперативного лечения COVID-19 16:10
Роспотребнадзор опечатал ЦДМ на Лубянке после фан-встречи с актерами «Майора Грома» 16:09
Ларс фон Триер снимет третий сезон сериала «Королевство». Продолжение шоу выйдет в 2022 году 15:45
DMX/Instagram DMX в своем последнем интервью рассказал, что встретился с ангелом
DMX в своем последнем интервью рассказал, что встретился с ангелом 15:23
Патриарх Кирилл призвал ограничить суррогатное материнство и запретить его для иностранцев 15:13
На Ural Music Night выступят «Андреграунд», «Запрещенные барабанщики» и Funk’n’Stein 15:12
HBO приобрел права на фильм «Маша» с Анной Чиповской 14:29
Госдума запретила звуковую рекламу на зданиях 14:19
Пресс-материалы В «ВКонтакте» появился сервис аренды электросамокатов
В «ВКонтакте» появился сервис аренды электросамокатов 14:02
Температура в Москве побила рекорд 124-летней давности. Пассажирам в метро и на МЦК раздают воду 13:39
Евгений Понасенков пришел на «Вечерний Ургант» и спел песню «Ride It» 12:55
Отключить рекламу

Театр «Практика» будет ставить спектакли на территории Музея Москвы

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:16

Театр «Практика» и Музей Москвы откроют в июле на территории Провиантских складов многофункциональную площадку, на которой будут показывать спектакли труппы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музея.

Сначала артисты будут работать в лектории музея, а затем — в обновленном корпусе № 2 Провиантских складов. Там пройдет Фестиваль премьер театра «Практика», он состоится 13 июля 2021 года.

В рамках мероприятия представят постановку Юрия Квятковского и Анастасии Великородной «ЧПР», героями которой стали люди исчезающих и недавно появившихся профессий.

Также на новой сцене покажут спектакли «В кольцах» и «Поле» Марины Брусникиной, «Созвездия» Александра Алябьева и «Lorem Ipsum» Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной.

Новое художественное пространство будет создано исходя из концепции site-specific театра. «Театр переместится в музей, что позволит „Практике“ расширить свою деятельность, а музей получит ресурс для развития», — отметили в Департаменте культуры Москвы.

«Сотрудничество театра и музея дает возможность по-новому рассказать о городе и его жителях. Впервые резидентами музея со столетней историей на постоянной основе станут режиссеры и артисты, задача которых — наполнять музей жизнью, переосмыслять коллекцию, выставки, даты и собятия», — сказала директор Музея Москвы Анна Трапкова.

1 из 3
2 из 3
3 из 3

На площадке будут демонстрировать как спектакли из текущего репертуара «Практики», так и новые проекты, созданные специально для Музея Москвы. Над ними работают такие режиссеры, как Дмитрий Мелкин, Майя Дороженко, Лера Суркова, Алексей Мартынов, Евгения Беркович, Егор Матвеев, Алексей Розин, Сергей Чехов и Алексей Золотовицкий.

«И театр, и музей пытаются себя переосмыслить, найти новый язык, отвечающий на запросы и вызовы нашего времени. В этих поисках возникает множество практик современного театра: уличный театр, пластические, художественные и музыкальные перформансы. Долгосрочное сотрудничество с музеем позволит нам расширить свой творческий поиск и посвятить его Москве», — прокомментировала худрук «Практики» Марина Брусникина.

События недели на afisha.ru
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Алексей Мартынов
Юрий Квятковский
Марина Брусникина
Александр Алябьев
Дмитрий Волкострелов
Ксения Перетрухина
Анна Трапкова
Дмитрий Мелкин
Евгения Беркович
Егор Матвеев
Алексей Розин
Сергей Чехов
Алексей Золотовицкий
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить