Театр «Практика» будет ставить спектакли на территории Музея Москвы

Театр «Практика» и Музей Москвы откроют в июле на территории Провиантских складов многофункциональную площадку, на которой будут показывать спектакли труппы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музея.
Сначала артисты будут работать в лектории музея, а затем — в обновленном корпусе № 2 Провиантских складов. Там пройдет Фестиваль премьер театра «Практика», он состоится 13 июля 2021 года.
В рамках мероприятия представят постановку Юрия Квятковского и Анастасии Великородной «ЧПР», героями которой стали люди исчезающих и недавно появившихся профессий.
Также на новой сцене покажут спектакли «В кольцах» и «Поле» Марины Брусникиной, «Созвездия» Александра Алябьева и «Lorem Ipsum» Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной.
Новое художественное пространство будет создано исходя из концепции site-specific театра. «Театр переместится в музей, что позволит „Практике“ расширить свою деятельность, а музей получит ресурс для развития», — отметили в Департаменте культуры Москвы.
«Сотрудничество театра и музея дает возможность по-новому рассказать о городе и его жителях. Впервые резидентами музея со столетней историей на постоянной основе станут режиссеры и артисты, задача которых — наполнять музей жизнью, переосмыслять коллекцию, выставки, даты и собятия», — сказала директор Музея Москвы Анна Трапкова.
На площадке будут демонстрировать как спектакли из текущего репертуара «Практики», так и новые проекты, созданные специально для Музея Москвы. Над ними работают такие режиссеры, как Дмитрий Мелкин, Майя Дороженко, Лера Суркова, Алексей Мартынов, Евгения Беркович, Егор Матвеев, Алексей Розин, Сергей Чехов и Алексей Золотовицкий.
«И театр, и музей пытаются себя переосмыслить, найти новый язык, отвечающий на запросы и вызовы нашего времени. В этих поисках возникает множество практик современного театра: уличный театр, пластические, художественные и музыкальные перформансы. Долгосрочное сотрудничество с музеем позволит нам расширить свой творческий поиск и посвятить его Москве», — прокомментировала худрук «Практики» Марина Брусникина.