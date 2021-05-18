Госдума запретила звуковую рекламу на зданиях

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях. Он вступит в силу через 90 дней, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

Закон вносит изменения в статью «О рекламе». Согласно поправкам, запрещается транслировать рекламу со звуком на стенах и крышах зданий, в том числе жилых. По мнению парламентариев, отсутствие таких ограничений негативно влияет на жизнь людей.

Инициатором законопроекта о запрете на распространение звуковой рекламы стала Дума Астраханской области. «Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан», — заявляли в феврале астраханские депутаты. По их словам, хоть уровень шума не нарушает санитарные нормы, звук негативно влияет на жизнедеятельность.