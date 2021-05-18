Умерла писательница Екатерина Вильмонт

Российская писательница и переводчица с немецкого языка Екатерина Вильмонт скончалась в Москве в возрасте 75 лет, пишет пресс-служба издательства «АСТ» в фейсбуке.
Согласно сообщению «АСТ», Вильмонт не стало еще 16 мая. «Более двадцати лет сотрудничества с Екатериной Николаевной стали для нашего издательства очень счастливым и ярким временем. Мы знали Екатерину Николаевну как самого доброго, умного и любящего жизнь человека, и счастливы, что нам выпала честь и радость работать вместе», — выражают соболезнования представители издательской группы.
Причины смерти и даты похорон писательницы не уточняются.
До 50 лет Екатерина Вильмонт занималась переводами с немецкого языка, продолжая дело своих родителей, но после начала писательскую карьеру. Она прославилась своими женскими романами и серией книг в жанре детского детектива. Первый роман — «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры» — вышел в 1995 году. Всего она написала более 80 произведений.