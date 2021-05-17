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WarnerMedia и Discovery объявили о слиянии. Частью объединения станет сервис HBO Max

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:42

Конгломерат AT & T, в который входит холдинг WarnerMedia, и компания Discovery Inc. объединят свои активы. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

WarnerMedia и Discovery в 2022 году образуют новую корпорацию. Как она будет называться, пока неизвестно. 71% компании будут принадлежать акционерам AT & T. Возглавит организацию генеральный директор Discovery Дэвид Заслав.

Частью объединения станут кинокомпания Warner Bros. и ее телевизионные подразделения, стриминговые сервисы HBO Max и Discovery+, кабельная сеть HBO, телеканалы CNN, TNT, TBS и Discovery Channel, а также DC Entertainment (в том числе киностудия и издательство).

«Это соглашение объединяет двух лидеров в области развлечений, позволяя им дополнять друг друга, а новая компания может стать одной из крупнейших в мире в области работы напрямую с потребителем и стриминговых платформ», — заявил гендиректор AT & T Джон Стэнки.

Участники новой компании пока не сообщили, повлияет ли слияние на их планы по развитию. Однако, по мнению Стэнки, объединение поможет росту стримингового сервиса HBO Max. В частности, в производство оригинального контента вложат дополнительные деньги.

В планах компании — предоставление больших возможностей для независимых авторов, развитие инновационных видеоформатов и увеличение инвестирования в высококачественный семейный, научно-популярный контент.

«Это очень захватывающе — объединить исторические бренды, журналистику мирового класса и знаковые франшизы под одной крышей и открыть так много возможностей», — добавил Заслав.

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