29 мая на острове Новая Голландия откроется восьмой по счету летний сезон мероприятий. В июле исполнится 10 лет с тех пор, как остров принял первых посетителей проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Программой мероприятий с «Афишей Daily» поделились организаторы.

Ключевым проектом сезона станет «Летний театр в Бутылке», в камерном пространстве которого четыре раза в неделю будут проходить джазовые и академические концерты, выступления независимых театральных трупп и вечеринки. Созданием проекта занимались команда «Новой Голландии» и архитектор Люба Леонтьева, вдохновляясь уличными театрами-кабаре середины прошлого века. Посмотреть афишу можно здесь.

Всего летний сезон продлится 4 месяца, в рамках которого пройдет две сотни событий — от выступлений молодых групп и кинопоказов под открытым небом до театральных премьер и больших фестивалей.

Полная программа мероприятий:

С 29 мая — «Летний театр в Бутылке»

— «Летний театр в Бутылке» Лето и осень — паблик-арт

— паблик-арт С 9 по 11 июля — музыкальный марафон X Festival

— музыкальный марафон X Festival Середина июля—август — кинопоказы «Кино под открытым небом»

— кинопоказы «Кино под открытым небом» С 30 июля по 6 августа — 2-й Международный фестиваль дебютного кино

— 2-й Международный фестиваль дебютного кино Со 2 по 5 сентября — Международный книжный фестиваль «Ревизия»

К десятилетию проекта создатели подготовили ограниченную коллекция сувениров с римской цифрой X — символом этого сезона. Купить их можно в интернет-магазине «Новой Голландии».