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«Новой Голландии» — 10 лет: юбилей отметят музыкальными фестивалями, постановками и вечеринками

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:47

29 мая на острове Новая Голландия откроется восьмой по счету летний сезон мероприятий. В июле исполнится 10 лет с тех пор, как остров принял первых посетителей проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». Программой мероприятий с «Афишей Daily» поделились организаторы.

Ключевым проектом сезона станет «Летний театр в Бутылке», в камерном пространстве которого четыре раза в неделю будут проходить джазовые и академические концерты, выступления независимых театральных трупп и вечеринки. Созданием проекта занимались команда «Новой Голландии» и архитектор Люба Леонтьева, вдохновляясь уличными театрами-кабаре середины прошлого века. Посмотреть афишу можно здесь.

Всего летний сезон продлится 4 месяца, в рамках которого пройдет две сотни событий — от выступлений молодых групп и кинопоказов под открытым небом до театральных премьер и больших фестивалей.

Полная программа мероприятий:


  • С 29 мая — «Летний театр в Бутылке»
  • Лето и осень — паблик-арт
  • С 9 по 11 июля — музыкальный марафон X Festival
  • Середина июля—август — кинопоказы «Кино под открытым небом»
  • С 30 июля по 6 августа — 2-й Международный фестиваль дебютного кино
  • Со 2 по 5 сентября — Международный книжный фестиваль «Ревизия»

К десятилетию проекта создатели подготовили ограниченную коллекция сувениров с римской цифрой X — символом этого сезона. Купить их можно в интернет-магазине «Новой Голландии».

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