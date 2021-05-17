ФАС оштрафует «Почту России» за надбавки к посылкам в труднодоступные регионы

Федеральная антимонопольная служба назначит штраф «Почте России» за дополнительную надбавку, взимаемую с отправителя в размере 100% за посылку, отправляемую в труднодоступные населенные пункты или оттуда. Это следует из сообщения на сайте ведомства.

3 ноября 2020 года ФАС предупредила «Почту России», что такой тариф нарушает антимонопольное законодательство и потребовала прекратить взимать надбавки в течение 10 дней. Однако организация не исполнила требования в срок, то есть до окончания расследования, и ведомство возбудило дело.

В антимонопольном регуляторе отметили, что надбавка не давала «жителям труднодоступных населенных пунктов пользоваться услугами почтовой связи на равных условиях с остальными гражданами». Сумму штрафа ведомство не уточнило.