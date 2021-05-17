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Власти Москвы сорвали выставку к 100-летию академика Сахарова

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:25

Правительство Москвы не разрешило проводить фотовыставку на Чистопрудном бульваре, посвященную 100-летнему юбилею со дня рождения советского академика и правозащитника Андрея Сахарова. Об этом The Insider рассказали организаторы проекта.

23 марта столичный Департамент культуры выразил готовность предоставить уличные стенды для проведения выставки, и в середине апреля Сахаровский центр выслал в Департамент макет фотографий и цитат из воспоминаний и статей ученого. «Целью такого подхода было создание атмосферы прямого диалога между москвичами и Сахаровым», — добавили организаторы.

Однако 30 апреля кураторы выставки получили устный отказ: «Контент не согласован». 14 мая, после майских выходных, им также устно объяснили, что место понадобилось для другой выставки в честь Дня Победы и годовщины битвы под Москвой. Никакого письменного ответа организаторы не получили, поэтому направили запрос в мэрию с требованием официально объяснить причины отказа.

«Мы считаем и само решение, кто бы его ни принял, и формулировки отказа неубедительными и постыдными. Андрею Дмитриевичу Сахарову не грозит историческое забвение. Но будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным», — заявили в Сахаровском центре.

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