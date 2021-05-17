«Вандавижен» получил сразу четыре награды MTV Movie & TV Awards 2021

В Лос-Анджелесе объявили победителей зрительской премии MTV Movie & TV Awards 2021. Триумфатором стал супергеройский проект Marvel «Вандавижен», взявший четыре награды — за лучший сериал, лучший бой (Ванда vs. Агата), лучшего злодея (Кэтрин Хан) и лучшую роль в сериале (Элизабет Олсен).

Другой сериал студии — «Сокол и Зимний солдат» — удостоился двух наград: Энтони Маки, сыгравший Сокола, получил приз за лучшего героя, а его коллаборация с Себастианом Стэном (Зимний Солдат) была признана лучшим экранным дуэтом.

Фильмом года стал «Всем парням: С любовью…», а прорывом года — роль Реге-Жан Пейдж в «Бриджертонах». За лучшую роль в фильме наградили Чедвика Боузмана («Ма Рейни: Мать блюза»), за лучшую комедийную роль — Лесли Джонс («Поездка в Америку 2»), лучший испуг — Виктория Педретти («Призраки усадьбы Блай»), лучший поцелуй — Чейз Стоукс и Мэдлин Клайн («Внешние отмели»).

Музыкальной сценой года признана Edge of Great («Джули и призраки»), а специальный приз «Признание поколения» достался Скарлетт Йоханссон. В номинации «Гений комедии» победил Саша Барон Коэн («Борат 2»).