Неон, катана и змеиные глаза: первый трейлер спин-оффа «Броска кобры»

Судя по ролику, картина получилась довольно масштабной. Герои сражаются на эвакуаторах, мотоциклах и грузовиках на скорости, взрывают целый особняк и разбивают машины. Чего только стоит лагерь, где тренируются ниндзя специального отряда G.I.Joe и сцена с битвой на фоне неоновой стены.

Картина расскажет предысторию Снейка Айза — одного из членов отряда G.I.Joe. Он в совершенстве овладел смертоносным клинком катаны, одевается во все черное, прячет лицо за маской и совсем не разговаривает.

Главную роль в спин-оффе исполнит Генри Голдинг, который сыграл китайского криминального авторитета по кличке Сухой Глаз в «Джентльменах». Также в ролях: Самара Уивинг («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Урсула Корберо («Бумажный дом»), Эндрю Кодзи («Острые козырьки») и Питер Менса («Аватар»).

«Возможность запустить подобную франшизу была настолько хороша, что даже не похожа на правду. Особенно с таким персонажем, как Снейк Айз. В основном люди о нем ничего не знают. Они воспринимают его как безумного бойца, который выполняет миссии и является безупречным оружием, но кто этот парень за маской и какова его история?», — поделился Голдинг.

Режиссером фильма стал Роберт Швентке — автор триллера «РЭД», сиквелов «Дивергента» и сериала «Обмани меня». Сценарий написал Эван Спилиотопулос («Красавица и чудовище», «Ангелы Чарли»).