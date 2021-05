«Самый стойкий диджей в мире» ушел на пенсию в возрасте 96 лет

96-летний диджей из Гонконга Рэй Кордейро провел свое последнее радиошоу после более чем семи десятилетий работы в эфире. Об этом сообщает Би-би-си.

«Ну вот и все. Большое спасибо за выбор нашего канала, до свидания, спасибо, что слушали», — сказал Кордейро, заканчивая свою радиопрограмму All The Way With Ray.

Последним треком в эфире стала песня «Time to Say Goodbye» в исполнении Сары Брайтман и Андреа Бочелли.

Кордейро — житель Гонконга португальского происхождения. Он известен своим баритоном, плоской кепкой и легким для прослушивания плейлистом. Его программа All The Way With Ray транслировалась гонконгской телерадиокомпанией RTHK с 1970 года.

За свою 72-летнюю карьеру диджей успел познакомиться с некоторыми легендами музыки, включая The Beatles, Клиффа Ричарда и Тони Беннета. В 2000 году Книга рекордов Гиннеса присвоила ему звание самого стойкого диджея в мире.