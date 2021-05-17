перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Вандавижен» получил сразу четыре награды MTV Movie & TV Awards 2021 12:45
Неон, катана и змеиные глаза: первый трейлер спин-оффа «Броска кобры» 12:40
Стоимость биткоина упала ниже 45 тыс. долларов после твита Илона Маска 11:54
В России выявили 9328 новых случаев коронавируса 11:40
South China Morning Post/Getty Images «Самый стойкий диджей в мире» ушел на пенсию в возрасте 96 лет
«Самый стойкий диджей в мире» ушел на пенсию в возрасте 96 лет 11:00
В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих. Погибли три человека 10:59
Манижа в кокошнике и халате: как прошла церемония открытия «Евровидения» в Роттердаме 9:59
Шойгу: старообрядцев, живущих в сибирской тайге, привлекли к подготовке спецназа 9:47
Производители предупредили о «запредельной» стоимости сахара в 2022 году 8:53
12019/Pixabay Беларусь лишили права проведения этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году
Беларусь лишили права проведения этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году Вчера в 21:00
На встречу актеров «Майора Грома» в ЦДМ на Лубянке пришли тысячи человек. На место вызвали полицию Вчера в 20:25
Разлив нефти в Коми, задержания возле МГУ и другие новости дня Вчера в 19:04 Дайджест
Около МГУ задержали более 10 участников акции против закона о просветительской деятельности Вчера в 17:40
Создатель Dogecoin назвал Илона Маска «самовлюбленным аферистом», а выпуск «SNL» с ним — «кринжовым» Вчера в 17:09
Глава РАН: качество высшего образования падает из‑за проблем в школах — в них отсутствует идеология Вчера в 16:15
Ása Steinars/YouTube В Исландии продают проснувшийся вулкан Фаградальсфьядль
В Исландии продают проснувшийся вулкан Фаградальсфьядль Вчера в 16:06
В Удмуртии прошел конкурс «Коза — краса села». Животных нарядили в юбки и солнцезащитные очки Вчера в 15:21
Синоптики: в Москве ожидается рекордное тепло, засушливый воздух и пыль Вчера в 15:05
Депутат Хинштейн назвал «провокативной комбинацией» свой твит, что «мусора — позор Парижа и Израиля» Вчера в 13:56
Опрос: каждый пятый россиянин готов сделать прививку от COVID-19 ради отпуска за границей Вчера в 13:43
Отключить рекламу

«Самый стойкий диджей в мире» ушел на пенсию в возрасте 96 лет

Семён Гудошников
Сегодня в 11:00

96-летний диджей из Гонконга Рэй Кордейро провел свое последнее радиошоу после более чем семи десятилетий работы в эфире. Об этом сообщает Би-би-си.

«Ну вот и все. Большое спасибо за выбор нашего канала, до свидания, спасибо, что слушали», — сказал Кордейро, заканчивая свою радиопрограмму All The Way With Ray.

Последним треком в эфире стала песня «Time to Say Goodbye» в исполнении Сары Брайтман и Андреа Бочелли.

Кордейро — житель Гонконга португальского происхождения. Он известен своим баритоном, плоской кепкой и легким для прослушивания плейлистом. Его программа All The Way With Ray транслировалась гонконгской телерадиокомпанией RTHK с 1970 года.

За свою 72-летнюю карьеру диджей успел познакомиться с некоторыми легендами музыки, включая The Beatles, Клиффа Ричарда и Тони Беннета. В 2000 году Книга рекордов Гиннеса присвоила ему звание самого стойкого диджея в мире.

События недели на afisha.ru
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Сара Брайтман
Андреа Бочелли
Клифф Ричард
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить