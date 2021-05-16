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На встречу актеров «Майора Грома» в ЦДМ на Лубянке пришли тысячи человек. На место вызвали полицию

Виктория Шанина
Сегодня в 20:25

На 16 мая в Центральном детском магазине на Лубянке была запланирована встреча с актерами и создателями фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Организаторы сильно недооценили количество поклонников, поэтому в итоге пришлось вызвать полицию, а мероприятие — отменить, пишет телеграм-канал Baza.

Еще до начала ивента появились сообщения о больших очередях и давке. По информации Baza, в ЦДМ пришли более 5000 человек. Гости заполнили несколько этажей торгового центра и соседние улицы.

Вскоре после официального начала автограф-сессии представители издательства Bubble Comics, организовавшего встречу, попросили всех разойтись.

«Мы понимаем, что будет много недовольных, что люди стояли с шести утра и приезжали из других городов, мы приносим всем искренние извинения! <…> Мы недооценили ваше количество, вина на нас, но сейчас речь уже идет просто-напросто о безопасности», — написали они в твиттере.

Следом Bubble Comics рассказали, что на место вызвали полицию. Кто именно — не уточняется. Мероприятие пришлось прервать, одного из организаторов увезли в отделение полиции для опроса.

По данным РИА «Новости», Роспотребнадзор планирует проверить соблюдение обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине на Лубянке. Кроме того, было открыто административное расследование из‑за столпотворения. Дело возбуждено против ООО «БАБЛ», которое организовало автограф-сессию.

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