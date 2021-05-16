Юрий Квятковский уходит с поста главного режиссера Росгосцирка

Юрий Квятковский покидает должность главного режиссера Росгосцирка, сообщается на сайте организации. Его решение связано с личными творческими планами и работой над своими театральными проектами.

«Мы очень благодарны Юрию Львовичу за проделанную работу. Будучи главным режиссёром, он многое сделал для развития творчества в компании, привнёс новые идеи и задал направление движения российскому цирку, созвучное времени», — прокомментировал новость генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Главным режиссером Квятковского назначили в феврале 2020 года. Перед ним стояла задача актуализировать цирк и привлечь молодежь. За это время режиссер стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Квятковский также работает педагогом Школы-студии МХАТ и помощником художественного руководителя театра «Практика». Елена Смородинова для «Афиши Daily» узнавала у режиссера, какое место цирк занимал в его театральной вселенной.