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Над входом в здание Госдумы повисла буква «А». Всему виной сильный ветер

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:15

На Охотном ряду в Москве с фасада Госдумы из‑за сильного ветра упала и повисла буква «А» в слове «государственная». Фотографией поделился телеканал 360.

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сказала ТАСС, что в скором времени специалисты «все исправят».

15 мая в столице прошли дожди с грозами и градом, поднялся шквалистый ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. На улицах Тимирязевская и Живописная сильный ветер повалил деревья на трамвайные пути. По словам синоптиков, такая погода сохранится до конца дня.

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