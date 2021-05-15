Над входом в здание Госдумы повисла буква «А». Всему виной сильный ветер

Пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сказала ТАСС , что в скором времени специалисты «все исправят».

На Охотном ряду в Москве с фасада Госдумы из‑за сильного ветра упала и повисла буква «А» в слове «государственная». Фотографией поделился телеканал 360 .

15 мая в столице прошли дожди с грозами и градом, поднялся шквалистый ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. На улицах Тимирязевская и Живописная сильный ветер повалил деревья на трамвайные пути. По словам синоптиков, такая погода сохранится до конца дня.