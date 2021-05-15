Комментатор Черданцев считает, что зарабатывает «до смешного мало». Он получает более 500 000 рублей

У Черданцева спросили, действительно ли он зарабатывает от 600 000 рублей до 1 млн рублей в месяц. Комментатор ответил, что всегда по-разному — это зависит от качества его работы и денег с рекламы. «Ставка комментатора гораздо меньше. Считаю, что я зарабатываю до смешного мало сейчас — с моим опытом работы, моим статусом и количеством рекламы, которую генерирует программа „Все на матч“», — сказал он.

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев сказал, что недоволен своей зарплатой. По его мнению, она должна быть выше из‑за его профессиональных качеств и статуса. Об этом он заявил в интервью Sports.ru .

Он сравнил свои доходы с зарплатой испанского ведущего похожей передачи, которая равняется 500 000 евро (44,7 млн рублей) в год. «И это только за одну программу. Это уже деньги. Вообще, не понимаю, почему у нас такое отношение к зарабатыванию денег. Это какой‑то Советский Союз», — добавил Черданцев.

По его словам, он в одиночку содержит семью и своих родителей и не имеет накоплений. Комментатор отметил, что в пандемию покупает билеты в бизнес-класс ради безопасности или едет на машине, чтобы не летать в экономе. Он также напомнил про свою долларовую ипотеку, которую он взял из‑за дешевизны незадолго до мирового финансового кризиса в 2008 году. Тогда его платеж вырос в два раза «при тех же рублевых доходах».

Согласно последним опросам, россияне чаще всего называют преподавателей, врачей и ученых среди профессий с несправедливо низкой зарплатой.