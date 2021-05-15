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Юрий Лоза подал в суд на Первый канал за кавер на его песню в шоу «Голос». Он требует 5 млн рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:41

Певец и композитор Юрий Лоза подал иск к Первому каналу за нарушение авторских прав — кавер на его песню «Плот» прозвучал в одном из выпуском передачи «Голос». Он недоволен тем, что использование композиции с ним не согласовали, следует из документа на сайте картотеки Мосгорсуда.

По данным «Коммерсанта», Лоза требует от телеканала заблокировать запись эфира от октября 2020 года и выплатить ему компенсацию в размере 4 млн рублей за нарушение авторских прав певца и еще 1 млн — за моральный вред.

Представитель истца, гендиректор Semenov & Pevzner Роман Лукьянов добавил, что это первый случай, когда исполнитель судится с федеральным каналом и требует заблокировать контент из‑за использование музыки. Юрист подчеркнул, что если Лоза выиграет суд, то докажет, что не только выложенная в чистом виде копия контента может стать поводом для блокировки.

«Раньше в таких ситуациях процедура блокировки не использовалась. Суд уже удовлетворил требования о предварительных обеспечительных мерах и обязал Роскомнадзор заблокировать ссылки на телепередачу», — заявил Лукьянов. Отмечается, что Первый канал проигнорировал досудебные претензии певца и отказался заключать с ним лицензионный договор.

Управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков полагает, что исход дела может закончиться в пользу Лозы и стать прецедентом, а после — продолжить практику подачи исков исполнителей в Мосгорсуд. «Телеканалы жили в реальности, когда правообладатели не требовали блокировки контента в случае, если музыка содержалась внутри сложного объекта, телепередачи», — подтверждает прогнозы представитель Лозы.

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