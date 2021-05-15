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Джиллиан Андерсон сыграет мать Екатерины II в новом сезоне «Великой»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:02

Звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон сыграет мать российской императрицы Екатерины II в сериале «Великая». Об этом сообщил Deadline.

Персонаж Иоганны Гольштейн-Готторпской появится в двух эпизодах второго сезона шоу, которое выпускает стриминговый сервис Hulu. Немецкая принцесса предстанет перед зрителями гламурной светской львицей, добивающейся лучших партий для своих дочерей.

В продолжении сериала Иоганна приедет в Россию после государственного переворота, организованного ее дочерью Екатериной. Любящая мать, как окажется, посещает в империю не просто так — у нее обнаружатся коварные намерения спасти репутацию семьи.

Сатирический сериал «Великая», основанный на истории России и ее правителей, вышел в мае 2020 года. Станислав Зельвенский назвал шоу хулиганской комедией, которую не стоит воспринимать как серьезное историческое кино.

Главную роль Екатерины Великой в сериале исполнила Эль Фэннинг, ее мужа Петра III сыграл Николас Холт, также в касте участвуют Фиби Фокс, Адам Годли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и другие. «Афиша Daily» взяла интервью у ключевых актеров шоу.

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