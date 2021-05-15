Группа Lucidvox выпустила клип на песню «Звездочка»

Ролик рассказывает историю о девочке, которая потеряла самое важное в своей жизни — мать. В попытках справиться с горем она стремится найти собственную звезду. Обнаружить ее, как отмечают музыканты, героиня может только внутри самой себя.

«Говорят, в жизни есть звезда, что бережет тебя. А я все смотрю в небо и не могу найти, какая из них и есть ли ты на свете, иль после света тьма», — поют участницы группы, смешивая рок-ритмы с эстетикой русских народных песнопений.

Музыку сопровождает видео, в котором танцовщицы в черных одеждах окружают главную героиню ролика. На помощь ей приходят светлые силы: они забирают девушку в свой круг.

В прошлом году Lucidvox выпустила первый за несколько лет полноформатный релиз «Мы есть». Он посвящен взрослению без родителей, принятию женщиной самой себя и преодолению эмоционального насилия. «Афиша Daily» поговорила с артистами об альбоме.