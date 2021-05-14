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Расселл Кроу снимется в триллере Гэри Фледера «Покер фейс»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:29

Обладатель премии «Оскар» Расселл Кроу, известный по фильмам «Гладиатор», «Игры разума» и «Ной», снимется в триллере «Покер фейс». Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит режиссер Гэри Фледер, снявший «Целуя девушек» и «Последний рубеж». Сценарий написал Стивен М.Коутс. Съемки картины начнутся в конце июня в австралийском Сиднее.

Лента расскажет о миллиардере по имени Джейк (его сыграет Кроу), который приглашает друзей детства в свое поместье в Майями, чтобы сыграть с ними в покер. Ставки в игре оказываются высоки, особенно тогда, когда на особняк нападает опасный захватчик.

Производством картины занимается компания Arclight Films. Продюсерами выступают Гэри Гамильтон, Аддам Брамич, Райан Гамильтон, Жанетт Вольтурно, Джейсон Кларк и Кит Роджер.

Ранее в сети появился трейлер другого нового фильма с участием Кроу — психологического триллера «Неистовый». Он расскажет о преследовании, начавшемся с конфликта двух водителей.

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