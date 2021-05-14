В Туве кошка просидела на опоре линии электропередачи четыре дня. Ее сняли энергетики

В Туве энергетики сняли с опоры линии электропередачи кошку. Животное просидело на вышке в Кызыле четыре дня. Об этом сообщили «Такие дела» со ссылкой на пресс-службу «Россети Сибирь».
Чтобы добраться до кошки, энергетикам пришлось отключить электроэнергию в близлежащих домах. Операцию по спасению животного проводили ночью, чтобы не доставлять неудобство людям.
«Когда к кошке приблизились, она в панике попыталась самостоятельно спрыгнуть. Как только энергетики спустили ее на землю, испуганное животное вырвалось из рук спасителей и моментально исчезло в ночи», — рассказали в пресс-службе.
Эта кошка, как добавили в «Россети Сибирь», далеко не единственная, которая попала в западню на опоре ЛЭП. Только в 2020 году тувинские энергетики сняли с вышек еще четырех животных.