В Туве кошка просидела на опоре линии электропередачи четыре дня. Ее сняли энергетики

В Туве энергетики сняли с опоры линии электропередачи кошку. Животное просидело на вышке в Кызыле четыре дня. Об этом сообщили «Такие дела» со ссылкой на пресс-службу «Россети Сибирь».

Чтобы добраться до кошки, энергетикам пришлось отключить электроэнергию в близлежащих домах. Операцию по спасению животного проводили ночью, чтобы не доставлять неудобство людям.