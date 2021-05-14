перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В «Новой опере» откроется лаборатория музыкального театра «Кооперация-2021» 20:58
Ароматизация воздуха в московском метро, Париж без автомобилей и другие новости дня 20:43 Дайджест
Правительство утвердило перечень «недружественных стран». В него вошли только США и Чехия 20:31
В Туве кошка просидела на опоре линии электропередачи четыре дня. Ее сняли энергетики 20:21
Греция разрешила въезжать неограниченному числу россиян Обновлено в 19:54
Выставка к юбилею Сахарова и лекции о страхе инноваций: Политех объявил программу «Ночи музеев» 19:25
Кэти Перри в компании Пикачу ностальгирует по юности в клипе к 25-летию серии Pokémon 18:51
В селах Ирландии появятся 400 центров для удаленной работы. Они призваны вернуть людей в деревни 18:46
Минздрав: за 5 лет число абортов в России сократилось почти на 35% 18:08
Ilya/Flickr Петербуржцам пообещали рассказать про мумию Малевича в Эрмитаже. Все дело в тонкостях русского языка
Петербуржцам пообещали рассказать про мумию Малевича в Эрмитаже. Все дело в тонкостях русского языка 17:37
«Омофор»: послушайте совместный мини-альбом Boulevard Depo и Jeembo 17:22
Mastodon выпустили сингл «Forged by Neron». Это саундтрек к комиксам по вселенной DC 17:12
«Ночное», «Мика» и «Нарджес А.»: кинофестиваль Qatar Film Days анонсировал программу 16:42
В подмосковной школе третьеклассники прошли маршем с автоматами и песней «Мы — русские. С нами Бог!» 16:31
mosmetro/Instagram Московский метрополитен потратит 95 млн рублей на ароматизацию воздуха в вагонах
Московский метрополитен потратит 95 млн рублей на ароматизацию воздуха в вагонах 16:08
Актриса подала в суд на TikTok за незаконное использование ее голоса для озвучки текстов 16:06
Pixelord выпустил новый альбом, где «попытался получить 99% идеальной электронной музыки» 15:50
В новосибирской колонии поставили красные телефонные будки «для передачи атмосферы Лондона» 15:19
Дорогие машины, пачки денег и цепи с бриллиантами в новом клипе «Straightenin» Migos 15:17
Roberto Ricciuti/Getty Images Пол Уэллер выпустил новый альбом «Fat Pop»
Пол Уэллер выпустил новый альбом «Fat Pop» 15:07
Отключить рекламу

В Туве кошка просидела на опоре линии электропередачи четыре дня. Ее сняли энергетики

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:21

В Туве энергетики сняли с опоры линии электропередачи кошку. Животное просидело на вышке в Кызыле четыре дня. Об этом сообщили «Такие дела» со ссылкой на пресс-службу «Россети Сибирь».

Чтобы добраться до кошки, энергетикам пришлось отключить электроэнергию в близлежащих домах. Операцию по спасению животного проводили ночью, чтобы не доставлять неудобство людям.

«Когда к кошке приблизились, она в панике попыталась самостоятельно спрыгнуть. Как только энергетики спустили ее на землю, испуганное животное вырвалось из рук спасителей и моментально исчезло в ночи», — рассказали в пресс-службе.

Эта кошка, как добавили в «Россети Сибирь», далеко не единственная, которая попала в западню на опоре ЛЭП. Только в 2020 году тувинские энергетики сняли с вышек еще четырех животных.

События недели на afisha.ru
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
электроника
Infected Mushroom
Самая популярная израильская электроника
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Россети
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить