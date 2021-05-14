В селах Ирландии появятся 400 центров для удаленной работы. Они призваны вернуть людей в деревни

Власти Ирландии откроют в сельской местности более 400 центров для удаленной работы. Проект под названием «Наше сельское будущее» призван вернуть городских жителей в деревни. Об этом сообщил CNBC.

Правительство страны выделит деньги на переоборудование пустующих помещений в селах. Комфортные коворкинги должны, как считают в Ирландии, приостановить миграцию населения в города и поддержать экономику малых населенных пунктов.

По мнению основателя коворкинга Ludgate Hub Грейнна О’Киффа, подходящим для удаленной работы может быть любой город, где инвестируют в инфраструктуру — широкополосную связь и новые пространства.

Менеджер коворкинга RDI Hub Рейдин О’Коннор считает, что проект по возвращению ирландцев в деревни сработает, только если в него будут вовлечены местные сообщества. «Центры должны быть местом, где стартаперы и креативные специалисты работают вместе», — заявил он.

CNBC отмечает, что в селах может не оказаться жилья для желающих переехать. Как отмечает издание, проблема с жильем существовала в Ирландии и до пандемии. Теперь же из‑за коронавируса прекратилось строительство новых зданий.

Помимо этого, озабоченность журналистов и экспертов вызывает транспортное сообщение. Его недостаточная развитость может стать препятствием к развитию регионов страны, считают в СМИ.