«Омофор»: послушайте совместный мини-альбом Boulevard Depo и Jeembo

Boulevard Depo и Jeembo выпустили совместный EP «Омофор». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

По словам артистов, эта пластинка — прототип универсального ключа к человеческой психике. «Музыка активирует все внутренние ресурсы организма: улучшает качество сна, убирает хроническую усталость, повышает работоспособность и творческую активность», — заявили они.

Boulevard Depo и Jeembo выпустили кучу совместных треков, к примеру «M.O.D.», в клипе на который они рушили город. А еще артисты стояли у истоков значимого объединения второй половины нулевых YungRussia, в которое входили Pharaoh, Otis и Saluki и другие артисты.