Австралийка после операции по удалению миндалин заговорила с ирландским акцентом

В остальном операция прошла успешно, и девушку отправили домой. Врачи предположили, что ее голосовые связки со временем восстановятся. Йен решила документировать изменения в ее голосе в TikTok.

27-летняя дантист из австралийского Брисбена Ан Ги Йен начала говорить с ирландским акцентом после операции по удалению миндалин. Она ни разу не была в Ирландии, пишет The Irish Times .

Эксперты считают, что австралийка страдает очень редким заболеванием, известным как синдром иностранного акцента. Во всем мире зарегистрировано всего 100 подобных случаев, причем большинство — у женщин.

Впервые болезнь описал французский невролог Пьер Мари в 1907 году. Синдром обычно возникает в результате травмы головы, операции на ротовой полости или лице, инсульта, мигрени или судорог.

По мнению ученых, при заболевании человек начинает говорить не с настоящим иностранным акцентом, а с измененной версией своего родного акцента. Ги Йен признается, что иногда то, что ей кажется ирландским акцентом, пропадает, но ее речь все равно значительно отличается от той, что была до операции.

Девушка планирует сдать МРТ и анализы крови, а также обратиться к неврологу и отоларингологу, чтобы убедиться, что у появления акцента нет неврологических причин. Речевые модели некоторых людей с синдромом иностранного акцента со временем приходят в норму.