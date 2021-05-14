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Киноклуб «Афиша» покажет драму «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:38

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране «Пролетая над гнездом кукушки» — классическую драму Милоша Формана по роману Кена Кизи.

Специальный показ пройдет 25 мая в кинотеатре «Формула Кино Европа». Начало сеанса в 19.30, билеты можно купить на сайте «Афиши».

Сюжет фильма разворачивается вокруг Рэндла Макмерфи — патологического преступника и бунтаря, которого переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В больнице он сразу же сталкивается с жестким распорядком, установленным старшей медсестрой Милдред Рэтчед. Макмерфи начинает протестовать против этих правил и пытается убедить других пациентов, что дальше так продолжаться не может. В итоге он предпринимает несколько попыток побега.

Милош Форман экранизировал книгу «Пролетая над гнездом кукушки» в 1975 году. Картина получила пять премий «Оскар», в том числе за лучшую режиссеру и фильм года.

Главные роли в фильме сыграли Джек Николсон, Луиза Флетчер, Уилльям Редфилд и другие.

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