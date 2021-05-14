Noize MC, «Ногу свело!» и другие артисты потребовали остановить давление на музыкантов в России

«Новая газета» создала на сайте Change.org петицию от имени российских музыкантов, которые требуют от власти остановить давление на них по политическим причинам.
Петиция адресована администрации президента России. Под ней подписались Noize MC, Вася Обломов, группы «Порнофильмы», «Ногу свело!», «Йорш», «Рабфак», «Аркадий Коц», Дмитрий Спирин («Тараканы!»), Алексей Кортнев («Несчастный случай») и Мария Любичева («Барто»).
По словам авторов обращения, за последнее время можно насчитать «сотни» примеров отмены концертов по всей стране по разным причинам: от пропаганды наркотиков и употребления мата до коронавирусных ограничений.
Музыканты отмечают, что прессинг лишает концертную индустрию возможности выжить после 2020 года. Кроме того, любой сорванный концерт — это недополученные бюджетом деньги, «на которые можно было бы отремонтировать дороги, построить школы и больницы, благоустроить парки», указывают артисты.
Авторы петиции требуют прекратить их преследование за гражданскую позицию, а также перестать запугивать, угрожать штрафами и реальными сроками. На момент публикации заметки обращение собрало более 3000 подписей.
В апреле власти сорвали концерт Noize MC в Оренбурге, объяснив решение коронавирусными ограничениями и отсутствием лицензии у площадки. До этого в Челябинске из‑за «отрицания семейных ценностей» было отменено выступление группы «Порнофильмы». А группе «Ногу свело!» пришлось перенести тур по Сибири из‑за того, что на организаторов концертов оказывают давление.