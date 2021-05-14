перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Noize MC, «Ногу свело!» и другие артисты потребовали остановить давление на музыкантов в России 10:07
Центр Парижа почти полностью закроют для автомобилей. В приоритете — пешеходы и велосипедисты 9:55
«Daddy’s home»: у St. Vincent вышел новый альбом 8:58
Джорджа Смит представила мини-альбом «Be Right Back» 3:15
Manic Street Preachers выпустили сингл «Orwellian» 2:19
Valuetainment/YouTube В сети появился утерянный альбом Коби Брайанта. Баскетболист записал его в 2000 году
В сети появился утерянный альбом Коби Брайанта. Баскетболист записал его в 2000 году 1:20
Skrillex опубликовал клип на песню «Too Bizarre». Она записана вместе с Swae Lee и Siiickbrain 0:18
Билли Айлиш выпустила фотокнигу. В нее вошли детские снимки певицы и кадры с бэкстейджа Вчера в 23:19
Вакцинированных граждан США освободили от обязательного ношения масок и соблюдения дистанции Вчера в 23:14
Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова записала первое предвыборное видео Вчера в 22:16
anistonily/Twitter HBO Max показал тизер спецэпизода сериала «Друзья». Он выйдет в конце мая
HBO Max показал тизер спецэпизода сериала «Друзья». Он выйдет в конце мая Вчера в 21:52
Нейросеть довела графику GTA V до фотореализма. Теперь все как по-настоящему! Вчера в 21:34
Netflix выпустит сиквел «Энолы Холмс». В нем снова снимутся Генри Кэвилл и Милли Бобби Браун Вчера в 21:14
Галь Гадот высказалась о конфликте Израиля и Палестины. Теперь ее хотят лишить роли Чудо-женщины Вчера в 20:31
Росгвардия в школах, Юлия Пересильд на МКС и другие новости дня Вчера в 20:18 Дайджест
Hakan Nural/Unsplash «Аэрофлот» начислит 10 тыс. бонусных миль пассажирам с прививкой от COVID-19
«Аэрофлот» начислит 10 тыс. бонусных миль пассажирам с прививкой от COVID-19 Вчера в 19:34
Ашникко выпустила клип на песню «Slumber Party» Вчера в 18:53
Российские разработчики создали игру «Пазть», где нужно задержать как можно больше митингующих Вчера в 18:41
В Петербурге пройдет фестиваль музыкальной культуры Ближнего Востока и Северной Африки Mawaheb Вчера в 18:16
Крыши семи районных кинотеатров в Москве откроют для всех желающих Вчера в 17:49
Отключить рекламу

Noize MC, «Ногу свело!» и другие артисты потребовали остановить давление на музыкантов в России

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:07

«Новая газета» создала на сайте Change.org петицию от имени российских музыкантов, которые требуют от власти остановить давление на них по политическим причинам.

Петиция адресована администрации президента России. Под ней подписались Noize MC, Вася Обломов, группы «Порнофильмы», «Ногу свело!», «Йорш», «Рабфак», «Аркадий Коц», Дмитрий Спирин («Тараканы!»), Алексей Кортнев («Несчастный случай») и Мария Любичева («Барто»).

По словам авторов обращения, за последнее время можно насчитать «сотни» примеров отмены концертов по всей стране по разным причинам: от пропаганды наркотиков и употребления мата до коронавирусных ограничений.

Но никто не решается произнести вслух истинную причину: несогласие артистов с политической ситуацией в стране и их активную гражданскую позицию. На нас, посмевших высказать свое мнение, давят со всех сторон. Нас запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться.

Музыканты отмечают, что прессинг лишает концертную индустрию возможности выжить после 2020 года. Кроме того, любой сорванный концерт — это недополученные бюджетом деньги, «на которые можно было бы отремонтировать дороги, построить школы и больницы, благоустроить парки», указывают артисты.

Авторы петиции требуют прекратить их преследование за гражданскую позицию, а также перестать запугивать, угрожать штрафами и реальными сроками. На момент публикации заметки обращение собрало более 3000 подписей.

В апреле власти сорвали концерт Noize MC в Оренбурге, объяснив решение коронавирусными ограничениями и отсутствием лицензии у площадки. До этого в Челябинске из‑за «отрицания семейных ценностей» было отменено выступление группы «Порнофильмы». А группе «Ногу свело!» пришлось перенести тур по Сибири из‑за того, что на организаторов концертов оказывают давление.

События недели на afisha.ru
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
поп
Майкл Киванука
Главный реставратор староверского соула
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Администрация Президента РФ
Люди
Дмитрий Спирин
Алексей Кортнев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить