Noize MC, «Ногу свело!» и другие артисты потребовали остановить давление на музыкантов в России

«Новая газета» создала на сайте Change.org петицию от имени российских музыкантов, которые требуют от власти остановить давление на них по политическим причинам.

Петиция адресована администрации президента России. Под ней подписались Noize MC, Вася Обломов, группы «Порнофильмы», «Ногу свело!», «Йорш», «Рабфак», «Аркадий Коц», Дмитрий Спирин («Тараканы!»), Алексей Кортнев («Несчастный случай») и Мария Любичева («Барто»).

По словам авторов обращения, за последнее время можно насчитать «сотни» примеров отмены концертов по всей стране по разным причинам: от пропаганды наркотиков и употребления мата до коронавирусных ограничений.