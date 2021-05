В Петербурге пройдет фестиваль музыкальной культуры Ближнего Востока и Северной Африки Mawaheb

С 4 по 6 июня в Петербурге впервые пройдет фестиваль музыкальной культуры стран Ближнего Востока и Северной Африки Mawaheb (на арабском — «таланты»). Он пройдет в рамках культурной программы, организованной Катаром и медиатором между культурами разных стран Cultural Creative Agency. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Открывающим событием фестиваля станет «Mawaheb x Sound Up. Music of Oasis» — концерт-путешествие по музыкальной культуре Катара и арабского мира, куратором которого выступили организаторы концертной серии Sound Up. Концерт состоится на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга 4 июня.

Главными героями концерта станут пять арабских инструментов — это уд, канун, най, дарбука и ребаба. В первом отделении «Music of Oasis» на них сыграют арабские музыканты. Во втором зрители услышат сочинения российских композиторов Владимира Мартынова, Настасьи Хрущевой, Павла Карманова, Игоря Яковенко и Алины Подзоровой — их написали специально для этих арабских инструментов и симфонического оркестра.

