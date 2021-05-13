В Москве откроется культурно-деловой кластер «Суперметалл»

Команда «Хлебозавода» откроет в Москве новое пространство для работы и творчества «Суперметалл». Кластер появится на «Бауманской» в августе этого года, сообщили «Афише Daily» представители проекта.

Пространство займет часть Института черной металлургии им Бардина на набережной Яузы и будет расположено напротив строящейся «Бауманской технологической долины». Функциональная идея комплекса — объединить тех, кто традиционно существует в разной среде: обитателей бизнес-центров и креативных кластеров.

Для работы сотрудники смогут использовать не только свой офис, но и несколько полноценных локаций. Главая из них — это «Цех», в котором находятся общие зоны для встреч, закрытые переговорные комнаты и одиночные места для работы. Причем это пространство будет открыто не только для резидентов «Суперметалла», но и для всех желающих поработать.