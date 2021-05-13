Авиакомпании разных стран отменяют рейсы в Тель-Авив из‑за ракетных обстрелов

Авиакомпании разных стран объявили об отмене рейсов в Тель-Авив на ближайшие дни из‑за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Среди отмененных — рейсы «Аэрофлота», британской авиакомпании British Airways, немецкой Lufthansa и американских United Airlines, Delta Airlines и American Airlines.

Из‑за обстрелов международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно не принимает самолеты. Все рейсы перенаправляются на посадку в аэропорт имени Илана и Асафа Рамонов. Вылеты из аэропорта Бен-Гурион продолжаются по расписанию, отмечает издание.

По данным РИА «Новости», у «Аэрофлота» отменен рейс, запланированный на 14 мая, о дальнейших изменениях в расписании пока не сообщается. Lufthansa, которая также отказалась от рейсов в Бен-Гурион на этот день, рассчитывает возобновить полеты в Тель-Авив уже 15 мая.

Американские авиакомпании объявили о приостановке рейсов на неопределенный срок, отметив, что внимательно следят за ситуацией в Израиле.

На этой неделе на Ближнем Востоке началось крупнейшее за последние годы обострение палестино-израильского конфликта. После столкновений между израильской полицией и палестинцами в Иерусалиме контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы территории Израиля. В ответ на это израильские военно-воздушные силы начали наносить авиаудары по палестинским территориям. В результате этого погибли десятки человек.