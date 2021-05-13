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NYT: количество случаев «акустических атак» на дипломатов США увеличилось до 130

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:17

Пострадавших от так называемых акустических атак, которые привели к травмам головного мозга у американских дипломатов за границей, теперь насчитывают более 130 человек. Это вдвое больше, чем сообщалось ранее. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Впервые данные о проведении «акустических атак» опубликовали в 2016 году — тогда случаи подтвердили в Китае и на Кубе и насчитывали около 60, не учитывая сотрудников ЦРУ из соображений секретности. Согласно данным газеты, новые эпизоды произошли в Европе и других азиатских регионах.

NYT пишет, что с декабря прошлого года по крайней мере три сотрудника ЦРУ сообщили о серьезных проблемах со здоровьем после заграничной командировки — последняя жалоба поступила две недели назад. Жертвы «акустических атак» жалуются на долгие и изнуряющие боли в голове и шее, головокружение, тошноту.

Еще один случай, о котором ранее не было известно, произошел в 2019 году. Тогда военный офицер выехал на своем автомобиле на перекресток, после чего его одолели тошнота и головные боли. Его двухлетний сын, сидевший на заднем сиденье, заплакал. После того как офицер отъехал от перекрестка, тошнота прекратилась, и ребенок перестал плакать.

Администрация президента Джо Байдена не нашла виноватых и не уверена, что это были нападения. Хотя некоторые официальные лица Пентагона считают, что за эпизодом с двухлетним ребенком может стоять российская военная разведка ГРУ, и заявляют о доказательствах причастности России и в других случаях. Однако спецслужбы не пришли к выводам о причинах инцидентов и их организаторов.

Рост случаев «акустических атак» вызвал широкую озабоченность в администрации Байдена. ЦРУ сформировало специальную группу экспертов, чтобы попытаться собрать информацию об эпизодах и о том, как они произошли и кто несет ответственность.

Национальная академия наук, инженерии и медицины США называет эти случаи «гаванским синдромом» и предполагает, что источником симптомов у сотрудников американских посольств является направленное радиочастотное излучение.

Впервые о проведении «акустических атак» в Гаване стало известно в августе 2017 года. По данным Госдепартамента, сигналы стали регулярно поступать в посольство США с начала 2016 года.

В 2017 году СМИ опубликовали фрагмент «акустической атаки», на которую жаловались американские дипломаты. Тогда же врачи нашли аномалии в головном мозге американских дипломатов, которых считают жертвами возможных «акустических атак», происходящих в посольстве США на Кубе.

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