Барабанщика, игравшего на белорусских акциях протеста, приговорили к шести годам тюрьмы

Суд в Минске приговорил к шести годам колонии усиленного режима барабанщика Алексея Санчука. Об этом сообщает Tut.by.

Мужчину задержали в ноябре 2020 года на репетиции группы «Требуем разойтись», которая играла на маршах и акциях протеста в Беларуси. Его признали виновным в участии и подготовке к массовым беспорядкам, а также в обучении или иной подготовке для участия в массовых беспорядках.

Своей вины Санчук не признал. По его словам, предоставленные суду улики — подводное оружие, пиротехника и лазерные указки — были найдены в гараже у другого человека.

Белорусские правозащитники признали обвиняемого политическим заключенным.