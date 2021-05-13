Барабанщика, игравшего на белорусских акциях протеста, приговорили к шести годам тюрьмы

Суд в Минске приговорил к шести годам колонии усиленного режима барабанщика Алексея Санчука. Об этом сообщает Tut.by.
Мужчину задержали в ноябре 2020 года на репетиции группы «Требуем разойтись», которая играла на маршах и акциях протеста в Беларуси. Его признали виновным в участии и подготовке к массовым беспорядкам, а также в обучении или иной подготовке для участия в массовых беспорядках.
Своей вины Санчук не признал. По его словам, предоставленные суду улики — подводное оружие, пиротехника и лазерные указки — были найдены в гараже у другого человека.
Белорусские правозащитники признали обвиняемого политическим заключенным.
Остальных музыкантов, выступавших во время минских протестов, тоже задержали, однако спустя несколько дней они вышли на свободу. Санчук также отбыл административный арест, однако после этого его ждали новые обвинения.