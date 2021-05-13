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«Сахаров. Две жизни»: вышел трейлер фильма о создателе водородной бомбы Андрее Сахарове

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:40

Вышел трейлер документально-постановочного фильма «Сахаров. Две жизни» о создателе водородной бомбы, академике и известном всему миру правозащитнике Андрее Сахарове. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина расскажет о разных этапах жизни советского физика-теоретика. Ее сюжет разделен на две части: в первой Сахаров предстает изобретателем ужасного термоядерного оружия, во второй — борцом с общечеловеческой катастрофой, которую способно вызвать его детище.

Проект приурочен к 100-летнему юбилею со дня рождения Сахарова. За основу картины взята реальная фото- и видеохроника, а также мемуары ученого. В фильме также используются рассекреченные архивные съемки КГБ.

В съемках ленты использовалась технология ARFX, позволяющая погружать героев в реальный исторический контекст с эффектом присутствия.

Автор идеи и генеральный продюсер — гендиректор «МТС Медиа» Игорь Мишин. Режиссером выступил Иван Проскуряков, сценаристом — Роман Супер, они уже работали вместе над картинами «С закрытыми окнами» о Децле и «Это Эдик» о жизни и творчестве писателя Эдуарда Успенского.

Главные роли в фильме сыграли Алексей Усольцев (академик Сахаров) и Чулпан Хаматова (в образе совести Сахарова), в роли второго плана появляется Агата, дочь Романа Супера.

С 21 мая «Сахаров. Две жизни» станет доступен на платформе Kion, новом стриминговом сервисе от МТС.

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