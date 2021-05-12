В барах Москвы пройдет научпоп-фестиваль Pint of Science

В московских барах с 17 по 19 мая пройдет международный научный фестиваль Pint of Science. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Ученые из НИУ ВШЭ, МГУ и других вузов проведут лекции в барах Catavina, 69 Pints, Harat’s Pub на Новом Арбате, «Рюмочная 9», «Союз», Vanya Nal’yot и Howard Loves Craft. Посетители фестиваля смогут послушать об исследованиях Арктики, значении Венской оперы в современной истории, а также обсудить жизнь, смерть, эволюцию и ответить на вопрос, можно ли жить дольше.

Купить билеты и ознакомиться с полной программой Pint of Science можно на сайте фестиваля.

Pint of Science — большой международный проект, включающий в себя 30 стран, более 300 городов и 500 лекций. Он позволяет ученым и простым людям встречаться в непринужденной обстановке и обсуждать последние научные исследования и открытия.

Россия стала участником международного движения в 2018 году и уже успела провести два офлайн-фестиваля и один специальный совместный онлайн-проект «Pint of Science Россия» и «Pint of Science Франция» — «Зеленая наука».