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СМИ: TikTok запустит сервис вакансий для поколения Z

Семён Гудошников
Сегодня в 9:59

TikTok тестирует сервис, который поможет людям найти работу в приложении, а компаниям — сотрудников. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По их словам, это не платформа, интегрированная в TikTok, а отдельная веб-страница, доступная в приложении. На ней бренды смогут оставлять вакансии, в основном начального уровня.

Пользователи же будут размещать резюме не в традиционном виде, а в формате TikTok-ролика. По задумке это поможет им рассказать о себе и своем опыте работы уникальным образом.

Сейчас в тестировании сервиса участвует группа компаний, а нескольким крупным брендам, включая спортивные лиги, предлагали присоединиться.

Пару недель назад один из топ-менеджеров TikTok заявил, что использовать их приложение для поиска соискателей компанию вдохновила статья в Washington Post о поколении Z. В ней говорится, что зумеры все чаще используют TikTok для обмена карьерными советами.

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