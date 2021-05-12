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На Эвересте появится антиковидная линия. Она разделит китайских и непальских альпинистов

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:30

Власти Китая решили ввести коронавирусные ограничения на Эвересте. На самой высокой горе мира появится «линия разделения», которая предотвратит общение между альпинистами. Об этом сообщил Reuters.

Как именно будет выглядеть линия, неизвестно. По задумке, она должна обеспечить социальную дистанцию между альпинистами. Причем спортсменам из Китая планируют запретить не только подходить близко к непальским коллегам при восхождении, но и общаться с ними.

Ограждение на Эвересте возведут тибетские гиды по альпинизму. По мнению специалиста по восхождениям Анга Церинга Шерпа, на вершине горы никакую линию провести не удастся, поскольку она занимает очень маленькую площадь — размером с обеденный стол.

Одновременно на вершине могут разместиться только шесть альпинистов. Чтобы покорить гору, им приходится преодолевать непростой путь. По мнению Шерпы, заболевшие коронавирусом спортсмены попросту не смогут добраться до пика.

«Идея о том, что любой человек с коронавирусом может даже достичь вершины, невозможна, потому что альпинисты с какими‑либо респираторными трудностями просто не смогут достичь высоты», — пояснил эксперт.

Подъемы на Эверест приостановились из‑за пандемии в 2020 году. В марте 2021 года Непал снял запрет на подъемы. 408 иностранцев получили разрешение на восхождения. В Китае экспедиции одобрили только 38 гражданам страны.

На данный момент в Непале наблюдается гораздо менее благополучная эпидемиологическая ситуация, нежели в Китае. В Непале в последние дни выявляют около 9000 случаев COVID-19 за сутки, в Китае — не более 20.

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