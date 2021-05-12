Victoria’s Secret станет публичной компанией

Владелец бренда нижнего белья Victoria’s Secret отказался от его продажи. Вместо этого он превратит его в публичную компанию. Об этом сообщила пресс-служба L Brands.

Ритейлер выделит Victoria’s Secret в отдельную фирму. Это, как считают в холдинге, позволит увеличить финансовую гибкость производства и сфокусироваться на росте. Вторая публичная компания в составе L Brands будет называться Bath & Body Works.

Разделение активов произойдет в августе 2021 года. К этому моменту акции Victoria’s Secret будут пропорционально распределены среди акционеров. В состав новой публичной компании войдут подразделения Victoria’s Secret Ligherie, PINK и Victoria’s Secret Beauty.

Руководить Victoria’s Secret будет по-прежнему Мартин Уотерс. Ему предстоит справиться с финансовыми потерями, которые бренд потерпел из‑за пандемии и репутационного скандала. В 2020 году The New York Times рассказала о культуре женоненавистничества в компании.

Уотерс получил руководящую позицию как раз после скандала. Он изменил концепцию бренда: теперь в ассортименте Victoria’s Secret можно найти товары для женщин разных размеров, параметров и этнической принадлежности.