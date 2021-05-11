Дэвид Линч снял клип на песню Донована «I Am the Shaman»

В черно-белом ролике музыкант сидит на стуле и играет на гитаре, а в это время на заднем плане проносится звездное небо. Голос Донована периодически звучит так же странно, как в Черном вигваме из «Твин Пикса».

Режиссер Дэвид Линч снял клип на песню «I Am the Shaman» шотландского фолк-певца Донована. Посмотреть видео можно на ютьюбе.

«Это все было импровизацией, — рассказал Донован у себя в фейсбуке. — Я пришел в студию, и Дэвид сказал: „Садись-ка за микрофон с гитарой, Дон“».

Видео вышло 10 мая в честь 75-летия Донована. «I Am the Shaman» была спродюсирована Дэвидом Линчем еще в 2010 году.