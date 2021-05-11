Суд Дании приговорил ученого-химика из России к трем годам заключения за шпионаж

Суд Ольборга в Дании приговорил 36-летнего гражданина России к трем годам тюрьмы. Он обвинялся в разглашении информации. Приговор можно найти на общем сайте судов Дании.

Согласно постановлению судьи, мужчина несколько лет собирал информацию о Датском техническом университете (DTU) и компаниях Северной Ютландии, а затем передавал российской разведке за деньги. Россиянина депортируют из страны и запретят въезжать обратно.

По информации ТАСС, подсудимого зовут Алексей Никифоров — его обвиняли в шпионаже. Он не признал своей вины и намерен обжаловать решение.

«Интерфакс» отмечает, что Никифоров — ученый-химик, который защитил докторскую степень в DTU. Он работал в Ольборге в компании SerEnergy, специализирующейся на разработке и производстве топливных элементов на основе метанола.