Центр Вознесенского проведет фестиваль в Переделкино в честь дня рождения поэта

На территории Дома творчества появится пространственно-звуковая инсталляция «Костры» от художницы и дизайнера Кати Бочавар . На фоне арт-объектов в виде пламени будет играть аудио со стихами Вознесенского в авторском исполнении.

15 мая в Доме творчества Переделкино пройдет фестиваль «Вознесенский Fest» в честь дня рождения поэта Андрея Вознесенского . В программе — презентация видеолекций, поэтические чтения, концерт и конкурс чтецов. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба Центра Вознесенского.

Писатель Дмитрий Петров расскажет о цикле видеолекций «Андрей и Ко», посвященном поэту в кругу шестидесятников. Он расскажет также интересные факты из жизни друзей Вознесенского — Василия Аксенова, Беллы Ахмадулиной, Анатолия Гладилина, Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского.

Создатель проекта Михаил Фаустов проведет чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Участники без подготовки прочитают подготовленные организаторами стихи Андрея Вознесенского. Жюри будут оценивать технику и артистизм подачи, а главным призом станут сборники серии «Центрифуга» Центра Вознесенского.

Собственные стихотворения прочитают молодые поэты из студии Андрея Родионова и Екатерины Троепольской. Рина Денисова, Надя Герасименко, София Третьякова и другие студийцы расскажут о видении будущего, свободы и политики.

Вечер завершится концертом «Из раненых губ» Владислава Наставшева. Он представит композицию на стихотворение Вознесенского и свою программу на стихи современного латвийского поэта Семена Ханина. Название концерта — это слова из стихотворения Андрея Вознесенского, которое было спето Владимиром Высоцким в спектакле «Антимиры».

«Фестиваль „Вознесенский Fest“ пройдет в Доме творчества Переделкино — месте, тесно связанном и с жизнью Андрея Андреевича, и со всем поколением шестидесятников. Мы надеемся, что этот фестиваль станет одной из новых традиций возрожденного Переделкина», — сказала директор Дома творчества Переделкино Дарья Беглова.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.