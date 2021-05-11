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Поэтесса Майя Ангелу и астронавтка Салли Райд станут первыми американками на монетах 25 центов

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:25

Поэтесса Майя Ангелу и астронавтка Салли Райд станут первыми женщинами, изображения которых появятся на монетах США номиналом в четверть доллара (квотер). Об этом сообщает CNN.

В течение следующих четырех лет Монетный двор США в рамках «Программы американских женских кварталов» (American Women Quarters Program) выпустит серию 25-центовых монет с изображением женщин, которые внесли «значительный вклад в развитие США». Лица американок появятся на оборотной стороне квотера, на лицевой останется изображение Джорджа Вашингтона в новом дизайне.

Всего на монетах будет изображено около 20 женщин, которые проявили себя в различных сферах, «включая избирательное право, гражданские права, отмену смертной казни, гуманитарные науки, науку, космос и искусство», сообщили в Монетном дворе США.

Имена американок, которым также будет суждено появиться на монетах, определит министр финансов США Джанет Йеллен совместно с представителями общественности.

Майя Ангелу родилась в 1928 году. Известность она получила после выхода книги «Я знаю, отчего птица поет в клетке», всего Ангелу написала семь автобиографий, пять книг очерков и несколько сборников стихов.

Писательница принимала активное участие в движении за гражданские права, в ее книгах поднимаются такие темы, как расизм, личность, семья и путешествия. Она умерла в 2014 году.

Салли Райд родилась в 1951 году. Она — первая жительница США, побывавшая в космосе. Райд также является самой молодой американской астронавткой. На момент своей первой миссии в 1983 году она была в возрасте 32 лет.

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